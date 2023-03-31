Киев, , 16:57 — REGNUM Около 17:00 может начаться штурм Киево-Печерской лавры, заявил 31 марта наместник лавры митрополит Павел.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел © УПЦ/ТАСС

По его словам, служители монастырей сумели подслушать разговоры сотрудников правоохранительных органов, которые находятся рядом с лаврой и на ее территории, из этих разговоров они и получили данную информацию.

Наместник призвал силовиков отказаться от этих планов.

“Я надеюсь, что ничего этого не будет. Может быть, это такой обман (со стороны силовиков — прим.), но, как говорят в народе, в каждой басни есть доля басни. Мы просим ваших молитв», — сказал митрополит в обращении к верующим.

Ранее 31 мара секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти страны требуют выселения монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. При этом он пообещал, что силу к священнослужителям применять не будут.