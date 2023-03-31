Вашингтон, 31 марта, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Около 40 боевиков из Белоруссии, воевавших за украинский интернациональный легион, погибли в ходе спецоперации. Об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Издание подчеркнуло, что официально подсчёт погибших белорусов не ведётся. Тем не менее, по словам источников СМИ, были убиты «по меньшей мере 37 человек из общебелорусских подразделений интернационального легиона».

Ранее The New York Times отмечало, что так называемый «Интернациональный легион», который вербует наёмников для участия в военных действиях на стороне украинской армии, переживает не лучшие времена из-за серьёзных конфликтов между подразделениями.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлениям украинского руководства, в составе «Легиона» служат около 20 тыс. человек, объединенных в подразделения по национальному признаку. 31 марта военнослужащий РФ рассказал, что был уничтожен отряд, практически полностью состоявший из французских военных.