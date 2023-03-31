Москва, 31 марта, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Ограничения на перевод средств из России за рубеж продлены ещё на шесть месяцев, до 30 сентября 2023 года. Об этом сообщает 31 марта пресс-служба ЦБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Ограничения на зарубежные переводы будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2023 года. При этом у российских граждан и физлиц — резидентов из дружественных стран остаётся возможность в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

Остаются в силе и лимиты на перечисления через системы денежных переводов. В месяц это не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте.

Работающие в России физлица — нерезиденты могут перевести в другую страну средства в размере заработной платы. Переводы для физлиц — нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, как и для юридических лиц из таких государств по-прежнему запрещены.

«Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц», — пояснили в регуляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально ограничения на зарубежные переводы средств Банк России ввёл весной 2022 года. Затем регулятор продлевал эту меру.