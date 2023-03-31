Эксперт: Россия взяла под своё крыло плодородные территории Донбасса с «богатым приданым»

Донецк, , 16:52 — REGNUM В состав России вернулись одни из самых плодородных земель ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил 31 марта в беседе с ИА REGNUM специалист по исследованию качества семян одной из мариупольских агрокомпаний Иван Галла.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По словам эксперта, позитивные изменения ждут не только новые регионы, но и Россию в целом, которая взяла под своё крыло территории с богатым приданым. Так, комментируя заявление министра сельского хозяйства и продовольствия ДНР Артема Крамаренко о том, что от перехода в российское правовое поле сельское хозяйство республики извлекло лишь положительные перемены, а также расширились возможности господдержки, эксперт напомнил, что во всех четырёх регионах довольно неплохо развито сельское хозяйство, но инвестиции действительно требуются.

«На всех четырёх регионах сосредоточены одни из самых плодородных земель бывшей Украины. Ещё до вступления в состав РФ Херсонская область входила в ТОП-5 областей Украины по объёму намолоченного подсолнечника. Помимо этого, там собирали наибольший урожай ранних зерновых и зернобобовых культур. Это же касается и Запорожской области», — рассказал ИА REGNUM эксперт.

По данным минсельхоза Херсонской области, общая площадь пахотных земель только в этом регионе составляет около 1,78 млн га. На уже освобождённом левом берегу Днепра находится 1,315 млн га, или 74% от общей площади. В буферной зоне площадь пахотных земель составляет ещё 119,7 тыс. га. Как уже ранее отмечал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Россия за счет воссоединения с регионами Донбасса может увеличить урожай зерна примерно на 5 млн тонн.

Например, в 2022 году, по словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, аграрии региона собрали 2,5 млн тонн зерновых. В Херсонской области, согласно данным региональной администрации, собрали 1,5 млн тонн зерновых. Цифра меньше, чем годом ранее. Связанно это с тем, что ситуация с сельским хозяйством в этих регионах тогда была напряженной, объяснил Галла.

Уборка зерна пресс-служба минсельхоза Удмуртии

«Многие сельхозугодья были заминированы, из-за чего многие аграрии уехали и поля простаивали. Была нарушена логистика поставок запчастей, традиционные экономические связи. Также возникали трудности с поставками удобрений. К тому же не стоит забывать, что не вся территория этих регионов находится под контролем России. Тем не менее урожай собрали», — рассказал специалист.

В республиках Донбасса цифры по сбору зерновых скромнее, но и освобождена пока полностью лишь территория ЛНР. Тем не менее, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, в 2022 году аграрии собрали около 690 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых на пшеницу приходится 580 тысяч тонн. В ЛНР, согласно данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, в прошлом году собрали 1,1 млн тонн ранних зерновых и бобовых культур.

Однако пока агропромышленный комплекс (АПК) новых территорий ещё не полностью интегрировался в правовое поле РФ. В текущем году правительство страны намерено собрать официальную статистику по сельхозземлям, юридическим лицам, предпринимателям, фермерским хозяйствам, и лишь к 2025 году интеграция в нормативную базу РФ будет завершена. До этого в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут работать программы поддержки с финансированием из федерального бюджета.

В прошлом году на поддержку АПК новых регионов было направлено 3 млрд рублей. Средства пошли на компенсацию части затрат на проведение агротехнологических работ и производство молока. В 2023 Россия планирует выделить более 10 млрд рублей, в 2024 — более 13 млрд рублей.

Наибольшая часть средств достанется ДНР и ЛНР. Сельхозпроизводители Херсонской области смогут получить до 2,5 млрд рублей. На поддержку АПК Запорожской области из бюджета региона будет направлено свыше миллиарда рублей, такая же сумма будет выделена из федерального бюджета.

Также аграриям новых территорий планируют предоставить льготные краткосрочные кредиты и возможность приобрести технику в лизинг на особых условиях. Запланировано открытие Центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации в ДНР, ЛНР и Херсонской области. В Запорожской области такой Центр уже есть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай в сельском хозяйстве зерновых в 2022 году поставил рекорд и составил 154 млн тонн. Это стало возможным благодаря кропотливой работе и развитию технологий в предыдущие годы, отметил президент.