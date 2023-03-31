Киров, 31 марта, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Фабрику «ИКЕА Индастри Вятка», прекратившую производство в Кировской области, приобрела компания «Лузалес». Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, в поселке Красная Поляна Вятскополянского района, где расположено производство, побывали представители собственника — ООО «Лузалес». Во время встречи с коллективом они заявили, что комбинат продолжит работу, сохранит свою специализацию — выпуск мебели.

Пресс-центр правительства Кировской области Бывшую мебельную фабрику ИКЕА в Кировской области купила компания из Коми

Напомним, летом 2022 года, когда руководство компании IKEA объявило о закрытии на территории России своих производств и о продаже российских площадок, губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что при продаже «ИКЕА Индастри Вятка» приоритетом должно быть сохранение рабочих мест. Во время состоявшегося на прошлой неделе визита новый собственник предложил всем сотрудникам бывшей «ИКЕА Индастри Вятка» продолжить работу на предприятии. Также представители собственника сообщили, что приобретенный завод будет переименован в «Лузалес-Вятка».

В ближайших планах компании — увеличить объемы производства и ассортимент продукции, в частности, рассматривается возможность выпуска школьной мебели, сохранить высокое качество, наладить сбыт. Под эти задачи руководство предприятия намерено создавать новые рабочие места и объявить о дополнительном наборе персонала.

«Лузалес» — предприятие полного цикла производства (от лесозаготовки до выпуска готовой продукции), которое ведет деятельность более 20 лет — создано в 1999 году. Основные производственные мощности предприятия, где в настоящее время трудятся в общей сложности более 2 тысяч человек, располагаются на территории Республики Коми.