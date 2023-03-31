Нарьян-Мар, 31 марта, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Задержанного по подозрению в посредничестве в получении взятки подчиненного заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) выпустили под подписку о невыезде, при этом самого замгубернатора следователи в суде потребуют отправить в СИЗО. Об этом 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По информации агентства, следователи будут ходатайствовать в отношении заместителя губернатора меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Второй подозреваемый находится в Нарьян-Маре под подпиской о невыезде», — приводит агентство информацию представителей пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой фирмы передать ему 10 процентов от прибыли, полученной предприятием по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По некоторым данным, подозреваемым является руководитель аппарата администрации НАО Андрей Блощинский.