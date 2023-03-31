Байден заявил, что не намерен высылать российских дипломатов в ответ на арест журналиста Гершковича

Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не планирует пока высылать из страны российских дипломатов в ответ на арест журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.

Флаги России и США © Bulkin Sergey/Global Look Press

«Таких планов на данном этапе нет», — сказал американский лидер во время краткой беседы с журналистами перед поездкой в штат Миссисипи.

Ранее глава Белого дома призвал правительство России освободить корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Действуя по заданию правительства и спецслужб США, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Гершковича взяли с поличным. По словам самой Марии Захаровой, этот случай уже не первый — иностранцы часто прикрывают свою деятельность против России журналистскими визами и аккредитацией.