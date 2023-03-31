Москва, , 16:36 — REGNUM Обсуждаемая в ряде стран НАТО инициатива об отправке на Украину «миротворцев» — еще одно доказательство цинизма западных политиков, написал 31 марта в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Западные страны «пичкают» Украину орудием и инструкторами, и если их «миротворцы» действительно появятся на территории Украины, то только для того, чтобы помогать ВСУ, довести ситуацию до очки невозврата и развязать третью мировую войну, уверен Медведев.

“Такие «миротворцы» — наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти «миротворцы» должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага», — написал Медведев.

Европейским странам следует задуматься о том, готовы ли их граждане встречать «длинную череду гробов своих «миротворцев», добавил зампред Совета безопасности.

Ранее 31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ряд стран ЕС уже близки к тому, чтобы всерьез рассмотреть вопрос об отправке своих войск (в качестве «миротворцев») на Украину. «Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — отметил Орбан.