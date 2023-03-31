Вашингтон, 31 марта, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Трудности на производстве не позволяют американской корпорации Lockheed Martin выпускать артиллерийские ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS в объёме, нужном киевскому режиму. Об этом сообщает издание Defense One.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Отмечается, что производство вывели «на полную мощность» — 10 тыс. ракет в год. Но потребности Киева ещё больше. Удвоить производство получится не раньше, чем через два с лишним года.

Проблемы с производством связаны с нехваткой нужного количества станков и испытательного оборудования, не хватает также рабочих на производственных линиях. Наблюдаются и перебои с цепочкой поставок.

В Lockheed Martin добавили, что другим странам в Восточной Европе тоже нужны ракеты GMLRS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский профессор Лионель Рондуэн заявил, что страны Запада исчерпали свои ресурсы по предоставлению Украине военной поддержки. Они не успевают удовлетворять потребности Киева в технике и боеприпасах.