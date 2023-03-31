Омск, 31 марта, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представил врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. Мероприятие прошло 31 марта в конференц-зале областного правительства.

Егор Алеев/ТАСС Виталий Хоценко

Серышев представил нового главу региона собравшимся в зале представителям госорганов, депутатам и общественникам и зачитал указ президента России Владимира Путина о назначении.

«Виталий Павлович обладает всеми качествами, необходимыми для руководителя региона. Имеет значительный опыт руководителя, достойно проявил себя в ДНР», — сказал Серышев.

Также он отметил потенциал Омской области. По его словам, регион обладает огромным потенциалом, а его приграничное положение позволяет вносить вклад в позицию России на евразийском пространстве.

В заключении он поблагодарил за работу бывшего губернатора области Александра Буркова, который ранее был отправлен в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Владимир Путин назначил Хоценко, который с июля 2022 года был премьер-министром ДНР, на пост врио губернатора Омской области.

Также Хоценко является выпускником четвёртого потока так называемой школы губернаторов и финалистом кадрового конкурса «Лидеры России» сезона 2018–2019 гг. Помимо этого, он работал на руководящих должностях в органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Ставропольского края, был директором Департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.