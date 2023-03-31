ДНР, 31 марта, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило 31 марта Минобороны РФ. Также за последние сутки поражены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Маринское и Зеленый Под Херсонской области.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (31.03.2023 г.)

В районе населённого пункта Отрадокаменка Херсонской области российские войска уничтожили склад топлива украинской 126-й бригады территориальной обороны. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 260 военнослужащих и наёмников. Напряженные пои ведутся и на купянском направлении, где уничтожено до тридцати и украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20. Помимо этого ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, 16 автомобилей и самоходная гаубица «Акация».

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики, в результате чего общие потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубицы Д-30 и Д-20.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 401-й день. Накануне Минобороны проинформировало, что за сутки потери противника на донецком направлении составили более 340 военнослужащих и наемников.

Сегодня, 31 марта, военное ведомство назвало новые потери ВСУ под Донецком — до 260 военнослужащих. По словам официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на купянском направлении «Западная» группировка российских войск нанесла поражение подразделения ВСУ около населённых пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области.