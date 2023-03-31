ЦБ: в 2022 году долги имелись менее чем у четверти российских домохозяйств

Москва, , 16:26 — REGNUM В 2022 году долги были менее чем у четверти (23,1%) российских домохозяйств, свидетельствуют результаты исследования аналитиков Центрального банка РФ.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что исследование проводилось в середине 2022 года. Медианная сумма долга граждан по всем типам задолженности составила 140 тыс. рублей.

Так, самый большой показатель был зафиксирован в сегменте покупки недвижимости (973,9 тыс. рублей), наименьший — по потребительским кредитам (100 тыс. рублей).

«Обязательства (в 2022 году) имелись у 23,1% домохозяйств. Больше всего (10,5%) — по потребительским кредитам и кредитным картам (6,4%)», — говорится в исследовании.

Далее идут обязательства по кредитам на покупку жилья (5,3%) и автокредитам (4%), заключается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, Калмыкия, Тыва и Тюменская область возглавили рейтинг российских регионов по уровню кредитной задолженности населения перед банками.

Позиции субъектов РФ в списке распределены в соответствии с соотношением между среднедушевым долгом по кредитам и годовой зарплатой в начале 2023 года. Показатель Калмыкии равен 108,8%, а показатели Тывы и Тюменской области — 98,6 и 83,3%.