Луганск, 31 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Отряд, практически полностью состоявший из французских военных, был уничтожен в Донбассе российской армией. Об этом рассказал РИА Новости боец 20-й армии Западного военного округа Вооружённых сил РФ. Он выполнял боевые задачи на одном из направлений в Донбассе, когда ВСУ пытались атаковать российские опорные пункты.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы «Мста-С» на боевой позиции

«В основном отправляют сюда наемников из подготовленных людей, но мы им даем отпор всегда. Было порядка месяца назад — наше подразделение с ними сталкивалось, но мы их разбили, ну части (боевиков), конечно, удалось спастись, они убежали. Мы выполнили свою работу», — рассказал военный о наёмниках.

В атаковавшем отряде было несколько украинцев, а остальные военные были французами, подчеркнул он, назвав подразделение «французским легионом». Боец ЗВО пояснил, что иностранцы на этом участке фронта работают инструкторами и одновременно участвуют в штурмах и диверсионных операциях ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, южные окраины Артёмовска обороняли солдаты ВСУ, а также встречались наёмники из Грузии и Польши, рассказал ранее РИА Новости боец ЧВК «Вагнер». 27 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что страны НАТО превратили Украину в большой военный лагерь, чтобы нанести России военное поражение. Таким образом государства Североатлантического альянса участвуют в украинском конфликте, считает он.