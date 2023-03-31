Вашингтон, 31 марта, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Во время анонсированного на весну 2023 года контрнаступления ВСУ солдаты украинской армии столкнутся с множеством трудностей, написал 31 марта в своем блоге в Twitter генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Войскам нужно восстановиться. Это сложно. А солдатам, в основном новобранцам, придется не сидеть в окопах, а наступать, причем с новым оружием. Это еще сложнее», — считает Хертлинг.

Российские войска хорошо укрепили свои позиции, а потому ВСУ могут рассчитывать максимум на определенные успехи, но не на решающую победу, убежден генерал-лейтенант.

Как сообщалось ранее, 30 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил не считать готовящееся контрнаступление ВСУ решающим моментом конфликта. Иначе, по его мнению, в случае неудачи этого наступления на Западе могут победить сторонники той точки зрения, что Киеву надо искать компромисс с Москвой.