Грозный, 31 марта, 2023, 16:52 — ИА Регнум. В Баку помощник главы Чечни, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Ахмат Кадыров встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Об этом 31 марта написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Он отметил, что стороны выразили желание укреплять экономические связи, рассмотреть возможность реализации проектов на социально-экономических направлениях.

Кадыров отметил, что, помимо этого, в ходе встречи был рассмотрен вопрос приграничного сотрудничества и увеличения объёмов взаимной торговли.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между РФ и Азербайджаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Соглашение, которое было подписано в Баку 26 апреля 2022 года, предусматривает распределение финансовой ответственности России и Азербайджана по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные или приобретаемые на их территории. Действие данного договора распространяется на граждан России и Азербайджана, а также членов их семей.