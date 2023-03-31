Москва, 31 марта, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Бутырский суд Москвы будет посмертно судить Михаила Хачатуряна за сексуальное насилие, изготовление порнографических материалов и причинение тяжкого вреда здоровью своих дочерей, сообщили 31 марта в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Сестры Хачатурян

«Дело зарегистрировано Бутырским районным судом Москвы 30 марта, дата его рассмотрения пока не назначена», — сообщили РИА Новости в суде.

Хачатуряна будут посмертно судить по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении дочерей, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также за изготовление порнографических материалов и их распространение.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. По подозрению в убийстве арестовали трех его дочерей, самая младшая на момент преступления была несовершеннолетней.

В мае 2020 года следователи завершили дополнительное расследование данного уголовного дела. СКР проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий сестер Хачатурян и отказался переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону.

Дело младшей из сестер выделили в отдельное производство, так как на момент предполагаемого совершения убийства ее признали невменяемой.

В мае 2022 года в отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завершено расследование уголовного дела о побоях и сексуальном насилии. Следственный комитет России ужесточил обвинение и добавил ему распространение порнографического материала с участием дочерей.