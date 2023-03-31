Россельхознадзор попросил Армению приостановить поставки молочной продукции в Россию

Москва, , 16:19 — REGNUM Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить поставки молочной продукции в Россию. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 31 марта между ветеринарными службами России и Армения состоялись переговоры, на которых обсуждались итоги проведенной с 20 по 24 марта 2023 года инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении.

Молоко Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что во время совещания рассматривался вопрос о невозможности ветеринарной службы Армении гарантировать безопасность производимой молочной продукции для России.

По информации пресс-службы, в результате Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить с 5 апреля 2023 года сертификацию молочной продукции в Российскую Федерацию со всех предприятий страны.

Как передавало ИА REGNUM, список поставщиков мяса птицы из России для экспорта в Саудовскую Аравию увеличился до 14 компаний. В Россельхознадзоре подчёркивают, что работа по расширению перечня российских компаний, имеющих право экспорта в Саудовскую Аравию, будет продолжена.

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Свердловской области 524 тонны фальсифицированных рыбных консервов. По данным Россельхознадзора, в продукции предприятия вместо сайры, указанной на упаковке, использовали менее ценную рыбу — сардину, чтобы снизить затраты на производство.