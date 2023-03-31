Москва, 31 марта, 2023, 16:02 — ИА Регнум. За комментариями о высказываниях президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что на Украине «люди по обе стороны фронта сами договариваются», следует обращаться в Министерство обороны России, заявил журналистам 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко сделал указанное заявление 31 марта в своем ежегодном послании народу и парламенту Белоруссии, сославшись при этом на «инсайдерскую информацию».

“Это не надо скрывать никому: с одной и с другой стороны военные и люди не понимают, за что они воюют. На фронте люди не понимают, за что они воюют, за что они завтра должны идти погибать», — сказал Лукашенко.

Российские военнослужащие, задействованные в специальной военной операции, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи, отметил Песков. В настоящее время военные средства остаются единственными, которые позволяют России достигать поставленных в рамках СВО целей, добавил он.

Как сообщалось ранее, 31 марта пресс-секретарь президента также заявил, что призыв Александра Лукашенко объявить перемирие на Украине президенты России и Белоруссии обсудят на следующей неделе, когда встретятся на заседании Высшего госсовета Союзного государства.