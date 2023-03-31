Москва, 31 марта, 2023, 16:39 — ИА Регнум. В случае нападения на Россию и её союзников будут использованы российские Вооруженные силы с целью отразить агрессию. Об этом заявил 31 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя новую Концепцию внешней политики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вводится тезис об использовании Вооружённых сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие», — сказал Лавров.

В тексте Концепции подчёркивается, что ВС РФ будут использованы «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права», а также в рамках российского законодательства и соглашений России с другими странами.

«Россия рассматривает статью 51 Устава ООН в качестве адекватной и не подлежащей ревизии правовой основы для применения силы в порядке самообороны», — сказано в документе.

Кроме того, Вооружённые силы РФ могут быть использованы для урегулирования кризисов, поддержания мира в рамках решений Совета Безопасности ООН, защиты российских граждан и борьбы с международным терроризмом и пиратством.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта новую Концепцию о внешней политике РФ подписал Владимир Путин. В документе в том числе говорится, что Россия намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию, устранять риски применения ядерного оружия и нести ответственность за поддержание мира и безопасности на планете.