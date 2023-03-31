Президент США Байден призвал Россию освободить журналиста WSJ Гершковича

Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден призвал правительство России освободить корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, арестованного по делу о шпионаже.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Освободите его», — обратился американский лидер к российскому правительству в краткой беседе с журналистами перед поездкой в штат Миссисипи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Действуя по заданию правительства и спецслужб США, он собирал информацию о деятельности одного из оборонных предприятий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Гершковича взяли с поличным. По словам самой Марии Захаровой, этот случай уже не первый — иностранцы часто прикрывают свою деятельность против России журналистскими визами и аккредитацией.