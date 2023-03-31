Москва, , 16:14 — REGNUM Уехавшего из России юмориста Семёна Слепакова проверяют правоохранители по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщил ИА REGNUM глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Семен Слепаков © Евгений Одиноков/РИА Новости

«Пришел ответ от ГУВД города Москвы. Начата проверка. Мы надеемся, что Слепаков получит по заслугам — это либо административное наказание — штраф, либо арест. Закон в нашей стране работает», — заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

Проверка была инициирована из-за творчества, в котором комик высмеивает и критикует спецоперацию на Украине.

Ранее стало известно, что бард-юморист пытается уйти от уплаты налогов с продажи пятикомнатной квартиры в Москве. Отмечается, что у Слепакова осталась элитная недвижимость в Москве, ему принадлежит пятикомнатная квартира в элитном ЖК в центре столицы, около парка «Музеон».

Как передавало ИА REGNUM, в своей «колыбельной» песне Слепаков высмеял погибших в ходе спецоперации российских солдат и их матерей.