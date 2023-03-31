Москва, 31 марта, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Россия стремится к увеличению неэнергетического экспорта с переориентацией на страны, проводящие нейтральную политику. Это указано в обновленной Концепции внешней политики России, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

В документе сказано, что для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности, а также в целях устойчивого экономического роста, технологического и структурного обновления Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание в том числе укреплению российского присутствия на мировых рынках, а также увеличению несырьевого неэнергетического экспорта.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться также географической диверсификации экономических связей с их переориентацией на страны, которые проводят нейтральную и конструктивную политику в отношении России, при сохранении открытости к прагматичному сотрудничеству с деловыми кругами недружественных государств.

Как передавало ИА REGNUM, в обновленной Концепции внешней политики России также отмечается, что большинство стран Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз суверенитету и безопасности Российской Федерации. В связи с этим Россия будет защищать свои национальные интересы, при этом особое внимание будет уделяться в том числе формированию новой модели сосуществования со странами Европы.

В Концепции внешней политики Россия четко закрепила мысль о том, что она не имеет изначально враждебных намерений к Европе и англосаксонским странам.