Ульяновск, , 15:47 — REGNUM Фанат, бросивший банан в полузащитника «Зенита» Вендела, оштрафован на 5 тысяч рублей. Об этом 31 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок ФК «Зенит» Вендел Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что, помимо штрафа, фанат получил запрет сроком на один год на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий.

Матч Кубка России по футболу между ульяновской «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом» проходил 25 февраля и завершился победой «Зенита» со счётом 3:0.

Как сообщало ИА REGNUM, на 91-й минуте встречи один из болельщиков на стадионе в Ульяновске бросил банан в Вендела. За этот инцидент ФК «Волга» был оштрафован на 500 тыс. рублей.