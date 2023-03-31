Киев, , 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера помочь с восстановлением украинских городов. Об этом сообщает 31 марта сайт dennikn. sk со ссылкой на словацкое правительство.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что на встрече с Хегером в Киеве Зеленский выразил благодарность словацкой стороне за помощь Украине. Он попросил Словакию продолжить оказывать помощь в «восстановлении разрушенных городов», а также приветствовал привлечение словацких компаний.

Ранее украинские СМИ сообщили о прибытии в Киев премьер-министров Словакии, Словении и Хорватии Эдуарда Хегера, Роберта Голоба и Андрея Пленковича.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия после теракта на Крымском мосту, который, по данным экспертов Минобороны, организовали украинские спецслужбы, стала наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. В качестве целей были выбраны оборонные предприятия, объекты энергетики, центры связи и военного управления.