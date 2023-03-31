Лукашенко пообещал «доказать вместе с Путиным», что не Москва и Минск агрессоры

Минск, , 15:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал доказать, что Москва и Минск не являются агрессорами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию во Дворце Республики © Максим Гучек/БелТА/ТАСС

«Мы десятки раз с Путиным докажем всему миру, что не мы агрессоры, — сказал он, отвечая на вопрос из зала, прозвучавший после его обращения к народу и парламенту. — Если бы мы прозевали, нам бы было ещё хуже».

Ранее белорусский лидер заявил, что в настоящее время идёт процесс разрушения Европы, а её сохранение возможно только в случае объединения с Россией. Союз России и Европы стал бы партнёрством, у которого было бы достаточно как ресурсов, так и компетенций, и такое объединение было бы чрезвычайно конкурентоспособно, считает он.