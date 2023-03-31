Концепция внешней политики: РФ намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию

Москва, , 15:24 — REGNUM Россия намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию. Об этом говорится в тексте новой Концепции внешней политики, опубликованной 31 марта на сайте Кремля.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию, недопущению обострения межгосударственных отношений до уровня, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения», — сказано в Концепции.

Отмечается, что такое положение принято в целях обеспечения стратегической стабильности, устранения предпосылок для развязывания глобальной войны и формирования обновленной архитектуры международной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Концепции внешней политики РФ говорится, что неравновесная модель развития, которая столетиями обеспечивала колонизаторам опережающий рост, необратимо уходит в прошлое.