Россия намерена устранять риски применения ядерного оружия и оружия массового уничтожения

Москва, , 15:24 — REGNUM Россия намерена способствовать обеспечению стратегической стабильности в мире, устраняя предпосылки для развязывания глобальной войны и риски применения ядерного и других видов оружия массового уничтожения, сказано в опубликованной 31 марта обновлённой концепции внешней политики России.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Для достижения этих целей предполагается уделять приоритетное внимание стратегическому сдерживанию, укреплению системы международных договоров в сфере стратегической стабильности, укреплению международных политических основ для поддержания этой стабильности, предотвращению гонки вооружений, повышению предсказуемости в международных отношениях, отмечено в тексте концепции.

Также в МИД РФ считают приоритетными направлениями «выполнение гарантий безопасности в отношении государств — участников региональных договоров о зонах, свободных от ядерного оружия, контроль за обычными вооружениями, (…) укрепление технической и физической ядерной безопасности на глобальном уровне и предотвращение актов ядерного терроризма, развитие сотрудничества в сфере использования атомной энергии в мирных целях».

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 31 марта утвердил обновленную концепцию внешней политики. Кардинальные изменения в международной жизни потребовали «серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования», сказал президент на совещании с постоянными членами Совбеза.