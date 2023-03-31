Мошенники пытались приватизировать квартиру, в которой 3 года лежал труп
Москва, 31 марта 2023, 15:32 — REGNUM В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с квартирой в Тверском районе Москвы полиция обнаружила тело хозяина жилья, пропавшего несколько лет назад. Оперативники подозревают, что мужчина был убит из корыстных побуждений. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.
Как рассказал собеседник, в следственный отдел Тверского района поступила информация о подозрительных действиях с одной из квартир, расположенных в самом центре Москвы на улице Чаянова. Кто-то пытался приватизировать её по подложным документам на имя владельца жилья. 27 марта по этому поводу возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в особо крупном размере и попытались связаться с собственником квартиры для опроса. Но мужчина не выходил на связь и дверь в квартиру не открывал. Его соседи рассказали, что не видели его уже очень давно. Поэтому оперативники приняли решение вскрыть дверь и осмотреть квартиру. В ходе обследования в одной из комнат они обнаружили скелетированное тело владельца недвижимости. По оценкам криминалистов, труп пролежал в квартире не менее трёх лет.
«В рамках расследования уголовного дела по факту мошеннических действий в целях приватизации квартиры 30 марта произведено вскрытие и осмотр квартиры на улице Чаянова, где в ходе следственного действия обнаружен скелетированный труп собственника жилья. Смерть наступила примерно за 3 года до обнаружения», — рассказал собеседник агентства.
Точнее давность смерти мужчины должны будут определить судебно-медицинские эксперты. Следствие подозревает, что смерть мужчины была насильственной. По факту обнаружения тела проводится проверка по статьям 111 УК РФ (ч. 4 ст. 111 УК РФ Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 105 УК РФ (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ Убийство из корыстных побуждений).