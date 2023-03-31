Москва, , 15:23 — REGNUM Россия осознаёт особую ответственность за поддержание на планете мира и безопасности, её внешний курс миролюбив и открыт. Об этом говорится в обновлённой Концепции внешней политики РФ, текст которой опубликован 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится, что Россия проводит самостоятельный и многовекторный внешнеполитический курс, который продиктован её национальными интересами и осознанием особой ответственности за поддержание мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях.

«Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый, последовательный, прагматичный характер, основанный на уважении общепризнанных принципов и норм международного права и стремлении к равноправному международному сотрудничеству в целях решения общих задач и продвижения общих интересов», — указано в концепции.

К другим государствам или объединениям государств Россия относится в зависимости от характера их политики в отношении РФ. Этот характер может быть конструктивным, нейтральным или недружественным, отмечено в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в обновлённой концепции чётко закреплена мысль об изначальном отсутствии у России враждебных намерений по отношению к Европе и англосаксонским странам. Однако из-за антироссийского курса, который проводят главным образом США и их союзники, в мире за последний десяток лет беспрецедентно вырос уровень напряжённости.