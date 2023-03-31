В Концепции внешней политики РФ говорится о рисках столкновений с участием ядерных держав

Москва, , 15:27 — REGNUM Ряд факторов усиливает риски столкновений между крупными государствами, в том числе с участием ядерных держав. Об этом говорится в обновлённой Концепции внешней политики России. Документ подписан 31 марта президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на сайте Кремля.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Из текста следует, что эти угрозы обострило в том числе «стирание грани между военными и невоенными средствами межгосударственного противоборства». Факторами, усиливающим риски конфликтов между странами также названо в Концепции «использование военной силы в нарушение международного права, освоение космического и информационного пространства в качестве новых сфер военных действий».

Всё это может привести к столкновениям между крупными государствами, подчёркнуто в тексте документа. Ещё одной угрозой стратегической стабильности в мире названо разрушение системы договоров в сфере контроля над вооружениями.

«Факторы … повышают вероятность эскалации таких конфликтов и их перерастания в локальную, региональную или глобальную войну. Повышается роль фактора силы в международных отношениях, в ряде стратегически важных регионов расширяется конфликтное пространство», — сказано в Концепции.

Как сообщало ИА REGNUM, в обновлённой концепции внешней политики России главным государством, инициировавшим антироссийскую линию в мире, признаны Соединённые Штаты Америки. Новую Концепцию обсудили 31 марта на заседании Совбеза РФ под руководством Владимира Путина. Он отвёл координирующую роль в её реализации Министерству иностранных дел России.