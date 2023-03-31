Песков: российские военные выполняют поставленные перед ними задачи в зоне СВО

Москва, , 15:20 — REGNUM Участники спецоперации продолжают выполнение поставленных перед ними задач, заявил 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мобилизованный из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации © РИА Новости

Так, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к словам главы Белоруссии Александра Лукашенко о ситуации на линии фронта, представитель Кремля сказал: «Наверное, лучше это все-таки спрашивать у нашего Минобороны».

«Наши военнослужащие, которые задействованы в СВО, продолжают выполнять поставленные перед ними задачи», — сказал Песков.

Он также добавил, что в контексте Украины ничего не меняется, специальная военная операция продолжается, поскольку это единственное средство достижения целей России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 31 марта Лукашенко заявил, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие. Кроме того, он назвал глупостью заявления Киева о том, что он якобы может одолеть Россию. Лукашенко подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно.