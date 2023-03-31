Москва, 31 марта, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Главной целью России в отношениях со странами ближнего зарубежья станет превращение региона в зону мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания, сказано в опубликованной 31 марта обновленной концепции внешней политики страны.

Petrov Sergey/Global Look Press МИД РФ

Приоритетное внимание предполагается уделять предотвращению и урегулированию вооруженных конфликтов, обеспечению стабильности в ближнем зарубежье, противодействию размещению военной инфраструктуры недружественных государств, углублению отвечающих интересам России интеграционных процессов, сказано в документе.

Как сообщалось ранее, 31 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что утвердил новую Концепцию внешней политики. С основным докладом на заседании выступил глава МИД Сергей Лавров.

«В региональном разделе Концепции — акцент на стратегические интересы России в контексте углубления евразийской интеграции с опорой на Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ, формирование большого евразийского партнёрства, дальнейшее укрепление Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», — заявил Лавров.

Как сообщалось ранее, глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза рассказал о причинах разработки новой внешнеполитической концепции. Кардинальные изменения в международной жизни потребовали «серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования», сказал президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в разработке обновленной концепции, и заявил, что она станет «добротной основой» для внешнеполитической работы как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе.