В новой Концепции внешней политики говорится, что Россия не считает врагами страны Запада

Москва, , 15:18 — REGNUM Россия не относится к странам Запада как к противникам, говорится в новой Концепции внешней политики РФ, утверждённой 31 марта указом президента страны Владимира Путина.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе указывается, что Россия не считает себя врагом западных стран, не изолируется от них и не имеет враждебных намерений. Она рассчитывает на создание странами Запада бесперспективности конфронтации с Москвой, принятие многополярных реалий и возвращение к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства, отмечается в концепции.

Ранее на совещании с постоянными членами Совета безопасности России президент Владимир Путин заявил, что новая концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере, как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в разработке документа.