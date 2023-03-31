Тамбов, , 14:58 — REGNUM В Тамбовской области владельцы транспорта, работающего на газомоторном топливе, получили налоговые льготы. Закон был принят сегодня, 31 марта, на заседании Тамбовской областной думы. Налоговая льгота — освобождение от уплаты налога — будет предоставляться в отношении всех транспортных средств, зарегистрированных на налогоплательщиков, имеющих право на льготу, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Тамбовская областная дума приняла закон о предоставлении налоговых льгот владельцам газомоторного транспорта Пресс-служба Тамбовской областной думы

«Это более экологичное топливо, и, конечно же, мы хотим сохранить ту благоприятную экологическую обстановку, которая у нас сложилась в регионе. Вместе с тем надеемся, что рынок газомоторного топлива получит развитие, что такой транспорт будет становиться более популярным, и будет расти сеть заправок для такого транспорта», — отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

Стоит отметить, что Тамбовская область вновь стала лидером Национального экологического рейтинга. Рейтинг составлен за 2022 год и за зимний период 2022 и 2023 годов.