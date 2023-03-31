Минск, 31 марта, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Если Россия поймёт, что ей угрожает распад, она применит «самое страшное оружие», ядерную державу нельзя победить. Об этом 31 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Если российское руководство поймёт, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие», — сказал Лукашенко.

По его словам, украинцы считают, что могут победить. «Это глупость, невозможно победить ядерную державу», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращению в республику ядерного оружия. По его словам, он не пытается никого запугивать и шантажировать, а хочет обезопасить белорусский народ.