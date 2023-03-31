2 апреля в Черногории состоится второй тур президентских выборов. В первом поединке Мило Джуканович, который правит больше 30 лет, на считанные проценты оторвался от молодого оппозиционера Якова Милатовича. Искать среди кандидатов «нашего» бесполезно. Русофобу Джукановичу с его приверженностью НАТО и репутацией «мафиозного дона» противостоит столь же пронатовский, но пока не запятнанный выпускник Оксфорда. Почему на выборах сложился такой расклад, если общество настроено пророссийски?

Михаил Захаров, , 17:38 — REGNUM В воскресенье, 2 апреля, в Подгорице, Никшиче, Цетине, Плевле и других городах Черногории более полумиллиона избирателей будут решать, кто станет президентом страны на пятилетний срок. Две недели назад, 19 марта, никто из кандидатов не смог набрать заветные 50% голосов, необходимые для победы.

Яков Милатович и Мило Джуканович Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Хотя по конституции Черногория — парламентская республика, и де-юре президент выполняет представительские функции, за пост главы государства развернулась нешуточная борьба. Президент влияет на формирование кабинета министров и выдвижение кандидатуры премьера. Показательно, что сейчас президентский пост занимает Мило Джуканович — отец-основатель черногорской государственности в ее нынешнем виде, правящий страной уже более 30 лет, разорвавший союз с Сербией и приведший страну в НАТО.

За президентскими выборами довольно скоро последуют и парламентские — 11 июня состоится голосование, по итогам которого станет известно имя премьера.

По результатам первого тура голосования во второй круг вышли действующий президент Джуканович с 35% голосов и с небольшим отрывом кандидат от движения «Европа сейчас» Яков Милатович — за него отдали голоса менее 30% избирателей. Оба претендента не без основания рассчитывают на победу по итогам второго тура. «Это будут непростые выборы. И потом мы увидим еще продолжение политической борьбы, которая останется за пределами дня выборов», — сказал ИА REGNUM директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист. ру» Олег Бондаренко.

«Мило Бритва» и его страна

Нынешний президент, 61-й Мило Джуканович, до этого пять раз занимал премьерский пост и дважды был президентом. И, поскольку первый срок президентства проходил тогда, когда страна была частью Союзной республики Югославия, этот срок как бы не считается — и действующий глава баллотируется в третий раз.

В политическую элиту Джуканович вошел еще до распада «большой», социалистической Югославии. В рекордные 27 лет сын видного партийного функционера стал членом ЦК республиканской компартии — Союза коммунистов Черногории (СКЧ) — и при поддержке Слободана Милошевича начал «антибюрократическую революцию». Бывший СКЧ, переименованный в Демократическую партию социалистов Черногории, до 2020 непрерывно был правящей партии. При этом в ее либерально-пронатовской идеологии не осталось ничего ни от социализма, ни (по большому счету) от демократии.

Мило Джуканович Dps.me

Еще в бытность молодым партийным активистом Джуканович получил прозвище Мило Бритва — за резкость. В независимой Черногории оппозиция называет лидера страны диктатором и крестным отцом мафии в связи с обвинениями в коррупции в связях с ОПГ. Для сторонников он просто Мило. Джуканович на протяжении десятилетий был на довольно хорошем счету в Брюсселе и Вашингтоне — как политик, обеспечивший в 2006 году роспуск Союза Сербии и Черногории (то есть окончательное упразднение Югославии), а к 2017-му обеспечивший вступление республики в НАТО.

На нынешних выборах набор обещаний Джукановича стандартен: привести страну в Евросоюз (кандидатский статус республика получила еще в 2010 году, переговоры о вступлении тянутся с 2012-го) и заодно обеспечить экономическое развитие и повышение уровня жизни. «Крестный отец нации» верен себе и антисербской и антироссийской риторике. Сербия (используя влияние православной церкви) пытается действовать на Западных Балканах так же, как и Россия «в своем регионе» пытается вернуть влияние времен Советского Союза, заявил Джуканович общебалканскому телеканалу N1. Из слов Мило следует, что «сербский мир» — такая же угроза, как и «русский мир».

Джуканович заявлял, что уверен в победе и надеется на честную игру, отмечает НТВ. Оппоненты уверены, что игра будет нечестной, и готовы противопоставить массовый протест административному ресурсу Мило. Важный момент — готовы ли Вашингтон и Брюссель однозначно поддержать своего сателлита, за которым тянется криминальный шлейф, вплоть до подозрений в потворстве албанскому наркотрафику. Похоже, что Запад выбрал менее «токсичную» фигуру.

Оксфордский кандидат

На фоне изрядно утомившего многих «мафиозо» Джукановича его оппонент Яков Милатович выглядит счастливым билетом страны в светлое европейское будущее. Гораздо моложе — Милатовичу 37 лет, хорошо образован — магистр экономики Оксфорда, построил хорошую карьеру — имеет опыт работы в банковских структурах Европы, успел побыть министром экономического развития страны и начать реформы. Не похож на оголтелого русофоба и выступает за улучшение отношений с Сербией — не то, что Мило.

Имеет место и банальная усталость черногорцев от одних и тех же лидеров, на фоне которых молодые лица окажутся привлекательнее, отмечают балканисты. Милатович устраивает значительную часть игроков как внутри страны, так и за ее пределами — как минимум, на контрасте с токсичной фигурой Джукановича. «Причиной этого является, во-первых, то, что Джуканович является уже синонимом коррупции и отсутствия каких-либо перемен, в которых нуждается Черногория и которые ждет общество этой страны. Во-вторых, потому что все альтернативные кандидаты сделали заявление, попросив избирателей отдать голоса в пользу Милатовича», — сказал ИА REGNUM политолог Вадим Самодуров.

Яков Милатович © Павел Бедняков/РИА Новости

Что касается предвыборных обещаний, то здесь значатся продолжение экономических и социальных реформ, скорейшее вступление Черногории в ЕС и углубление её сотрудничества с НАТО, что, по сути, не отличается от программы Джукановича. Милатович может широко использовать тему борьбы с коррупцией, но едва ли он сможет быстро стать действительным лидером страны: у Джукановича много людей и ресурсов. Сомнения вызывают и его желания улучшить отношения с Сербией: Черногория фактически основана на противопоставлении сербам и сербству.

Оба хуже

Проблема в том, Черногорию едва ли можно считать самостоятельным игроком даже на уровне региона Западных Балкан. И Милатович, и Джуканович наверняка сохранят текущий курс страны (даже если бы и захотели его сменить). В будущем курс Черногории видится все более антироссийским, антисербским, прозападным и пронатовским. По мнению Олега Бондаренко,

«Черногория будет так или иначе находиться в орбите Запада, Черногория не выйдет из НАТО, Черногория не откажется от антироссийских санкций».

Сегодня Милатович старается воздерживаться от антироссийских высказываний, что открывает путь к некоторому потеплению отношений. Однако Черногория слишком четко координирует свой курс с линией США и ЕС, чтобы допустить какие-то разногласия (особенно на фоне СВО и антироссийской истерии). Поэтому выстраивание отношений с Москвой, Белградом и Сербской православной церковью видится проблематичным для любого из президентов в обозримом будущем. «Что касается большей кооперации с Белградом, возможно, при Милатовиче это произойдет. Но, опять же, это критическим образом не повлияет на развитие Черногории, она продолжит находиться в орбите Брюсселя», — отмечает Бондаренко.

Почему не вышло у непрозападного кандидата

Кандидат коалиции «Демократический фронт» Андрия Мандич, единственный, выступающий за сохранение нормальных отношений Черногории с Сербией и Россией, набрал в первом туре лишь около 19% голосов и сошел с президентской гонки. Это притом, что к НАТО, на которое ориентируются и Джуканович, и Милатович, большинство относится негативно — антирейтинг альянса 61%, следует из соцопроса по заказу RT Balkan. Для сравнения, к России — вопреки заявлениям Джукановича — в целом негативно относятся лишь 30%, а недолюбливают Сербию лишь 10%.

Андрий Мандич © Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Но из этого не следует, что черногорцы будут голосовать за кандидата, откровенно ориентирующегося на Белград, поясняют эксперты неудачу Андрии Мандича. Дело не столько в административном ресурсе, а в общественных настроениях, полагает Самодуров. «Просербски настроенный кандидат в Черногории вряд ли победит. Это нужно понимать, потому что Черногория идет своим независимым путем. Они сепарировались от Сербии, сделали это сознательно, осознанно и давно», — пояснил собеседник.

Поиск угроз со стороны Белграда и Москвы, «затаскивание» страны в НАТО, а теперь и в ЕС и другие геополитические темы, долго эксплуатируемые Джукановичем, едва ли отвечают практическим интересам простых черногорцев, подчеркивают специалисты по региону.

Поэтому у Милатовича есть шансы на победу, если он сможет уловить настроение народа. Страна нуждается в экономических и социальных реформах, смягчении напряженности — как межэтнической (по отношению к албанскому меньшинству), так и религиозной, между Сербской православной церковью и черногорскими националистами.

Но в условиях геополитической турбулентности и экономических сложностей в Европе это представляется весьма трудными задачами. Вполне возможно, что все пойдет по накатанной, и даже при смене одного прозападного лидера на другого во внутренних проблемах продолжат винить внешнего врага — благо, что из Брюсселя и Вашингтона всегда рады указать на виновника всех черногорских бед.