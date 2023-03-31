Москва, 31 марта, 2023, 14:54 — ИА Регнум. В Концепции внешней политики Россия четко закрепила мысль о том, что она не имеет изначально враждебных намерений к Европе и англосаксонским странам. Об этом 31 марта заявил глава МИД России Сергей Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

В Концепции внешней политики констатируется беспрецедентный за минувшее десятилетие уровень международной напряженности, признается экзистенциальный характер угроз развитию и безопасности России, создаваемых действиями недружественных стран.

«Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что в Концепции внешней политики четко закреплена мысль, что Россия не имеет изначально враждебных намерений к англосаксонским странам и Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле проходит совещание с постоянными членами Совета безопасности России, которое посвящено новой редакции Концепции под руководством президента России Владимира Путина. По словам Лаврова, в новой Концепции говорится о серьёзнейшей структурной перестройке мировой экономики.