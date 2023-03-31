Москва, 31 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 марта утвердил новую Концепцию внешней политики РФ. Полный текст и соответствующий указ обнародовал сайт Кремля. Документ вступает с сегодняшнего дня. В нём отражены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности страны по 76 пунктам.

Кремль Президент в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждалась утвержденная Концепция внешней политики России

В документе сказано, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений, рассчитывает на осознание Западом бесперспективности конфронтации и на возврат к равноправному взаимодействию. К главным источникам рисков для безопасности России и международного мира причислен курс США, поэтому приоритетное внимание будет уделяться устранению рудиментов доминирования США в мире.

«Рассматривая укрепление России в качестве одного из ведущих центров развития современного мира, считая ее самостоятельную внешнюю политику угрозой западной гегемонии, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты использовали принятые Российской Федерацией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа», — говорится в концепции.

Особо важное значение придается всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией.

«Россия будет и далее наращивать особо привилегированное стратегическое партнерство с Республикой Индией в целях повышения уровня и расширения взаимодействия во всех сферах на взаимовыгодной основе и уделять особое внимание увеличению объемов двусторонних торговых, инвестиционных и технологических связей, обеспечению их устойчивости к деструктивным действиям недружественных государств и их объединений», — говорится в Концепции.

Также в документе записано, что Россия нацелена на дальнейшее упрочение отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой и уделяет приоритетное внимание развитию обоюдовыгодного сотрудничества во всех сферах, оказанию взаимопомощи и укреплению координации на международной арене в интересах обеспечения безопасности, стабильности, устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях как в Евразии, так и в других частях мира.

При обозначении национальных интересов Российской Федерации во внешнеполитической сфере одним из приоритетов в Концепции названо обеспечение прав российских граждан и организаций за рубежом, оказание поддержки соотечественникам, противодействие русофобии, укрепление позиций русского языка в мире, борьба за историческую правду, защита отечественной культуры, деполитизация спорта, налаживание новых форм спортивного сотрудничества.

В Концепции дана характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам:

«Усиливается кризис экономической глобализации. Существующие проблемы, в том числе на рынке энергоресурсов и в финансовом секторе, вызваны деградацией многих прежних моделей и инструментов развития, безответственными макроэкономическими решениями (включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов), противоправными односторонними ограничительными мерами и недобросовестной конкуренцией» со стороны ряда стран.

Указывается, что злоупотребление отдельных государств своим доминирующим положением в некоторых сферах усиливает процессы фрагментации мировой экономики и неравенство в развитии государств. В то же время получают распространение новые национальные и трансграничные платежные системы, растет заинтересованность в новых международных резервных валютах, формируются предпосылки для диверсификации механизмов международного экономического сотрудничества.

Помимо прочего в концепции закреплена мысль, что Россия не изолируется от англо-саксонских стран и континентальной Европы, не имеет по отношению к ним изначально враждебных намерений:

«Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и рассчитывает, что в дальнейшем государства, принадлежащие к западному сообществу, осознают бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций, примут во внимание сложные реалии многополярного мира и вернутся к прагматичному взаимодействию с Россией, руководствуясь принципами суверенного равенства и уважения интересов друг друга. На такой основе Российская Федерация готова к диалогу и сотрудничеству».

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, логика документа отражает революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили зримое ускорение с началом специальной военной операции. В частности, констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряжённости. Признаётся экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств.

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьёзно скорректировать ключевые документы стратегического планирования», — прокомментировал принятие новой концепции российский лидер Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, новая Концепция внешней политики России утверждена указом президента РФ Владимира Путина. В ходе заседания с основными членами Совбеза глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что в ней говорится о серьёзнейшей структурной перестройке мировой экономики. Новая Концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе, заявил российский президент Владимир Путин.