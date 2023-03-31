Путин: МИД будет координировать реализацию обновлённой концепции внешней политики РФ

Москва, , 14:51 — REGNUM В реализации новой Концепции внешней политики РФ Министерству иностранных дел страны отведена координирующая роль. Об этом заявил 31 марта президент ИА REGNUM в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Он охарактеризовал эту роль МИД как не подлежащую сомнению.

«Конечно, координирующую роль в реализации концепции должно выполнять министерство иностранных дел», — сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул необходимость опираться «на поддержку других ведомств».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Кремле под руководством Путина проходит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное новой редакции Концепции внешней политики России.

По словам Лаврова, в документе говорится о серьёзнейшей структурной перестройке мировой экономики. Соединённые Штаты Америки признаны в Концепции главным государством, инициировавшим и поддерживающим антироссийскую линию в мире. Глава МИД также отметил, что в документе особое внимание уделено темам суверенного равенства государств и полицентричности.