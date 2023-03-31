Путин объяснил корректировку стратегических документов изменениями в международной жизни

Москва, , 14:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что кардинальные изменения в международной жизни потребовали от Москвы скорректировать ключевые стратегические документы.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ © Алексей Бабушкин/РИА Новости

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе концепция внешней политики», — заявил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Ранее российский лидер заявил, что новая концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере, как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе. Он также попросил уделить внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами России.