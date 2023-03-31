Путин: МИД провёл кропотливую работу по актуализации Концепции внешней политики России

Москва, , 14:37 — REGNUM МИД России совместно с другими ведомствами провёл кропотливую работу по актуализации Концепции внешней политики страны. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции с Советом безопасности РФ © Гавриил Григоров/ТАСС

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьёзно скорректировать ключевые документы стратегического планирования», — сказал Путин.

Он отметил, что в это число вошла и Концепция внешней политики РФ, в которой обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности.

По словам главы государства, МИД в координации с администрацией президента, аппаратом Совбеза, правительством и многими министерствами и ведомствами провёл масштабную и кропотливую работу по актуализации концепции и приведению её в соответствие с современными геополитическими реалиями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что новая Концепция внешней политики станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере, как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе.