Путин рассказал о работе МИД по актуализации Концепции внешней политики
Путин: МИД провёл кропотливую работу по актуализации Концепции внешней политики России
Москва, 31 марта, 2023, 14:37 — ИА Регнум. МИД России совместно с другими ведомствами провёл кропотливую работу по актуализации Концепции внешней политики страны. Об этом 31 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьёзно скорректировать ключевые документы стратегического планирования», — сказал Путин.
Он отметил, что в это число вошла и Концепция внешней политики РФ, в которой обозначены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности.
По словам главы государства, МИД в координации с администрацией президента, аппаратом Совбеза, правительством и многими министерствами и ведомствами провёл масштабную и кропотливую работу по актуализации концепции и приведению её в соответствие с современными геополитическими реалиями.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что новая Концепция внешней политики станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере, как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе.