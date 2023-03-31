Москва, 31 марта, 2023, 14:43 — ИА Регнум. В обновлённой концепции внешней политики России Соединённые Штаты Америки признаны главным государством, инициировавшим антироссийскую линию в мире. Об этом заявил 31 марта министр иностранных дел России Дмитрий Лавров.

MAXIM SHIPENKOV / POOL/ЕРА/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

США прямо охарактеризованы в Концепции как главный проводник политики, направленной против России, сказал министр в ходе заседания Совбеза РФ. Лавров также отметил, что в документе особое внимание уделено темам суверенного равенства государств и полицентричности.

В Концепции прописана готовность России соблюдать принцип неделимости безопасности на взаимной основе, подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле под руководством президента России Владимира Путина проходит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное новой редакции Концепции. 31 марта он утвердил документ. По словам Лаврова, в новой Концепции говорится о серьёзнейшей структурной перестройке мировой экономики.