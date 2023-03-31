Москва, 31 марта, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 236-й артиллерийской бригаде почётного наименования «гвардейская». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

За массовый героизм и отвагу, а также мужество и стойкость, проявленные личным составом бригады в боях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, 236-й артиллерийской бригаде присваивается наименование «гвардейская», говорится в документе.

Отмечается, что впредь бригада будет именоваться 236-я гвардейская артиллерийская бригада.

Как передавало ИА REGNUM, ранее почётное название получил 960-й штурмовой авиационный полк за героизм, отвагу, мужество и стойкость. Теперь полк именуется гвардейским. Героизм был проявлен личным составом полка «в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов», следует из текста документа.