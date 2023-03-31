Москва, , 14:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин 31 марта проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Президент РФ В. Путин провел совещание Совбеза © Гавриил Григоров/РИА Новости

Совещание посвящено новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации. С докладом выступает министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, на совещании Владимир Путин заявил, что подписал указ об утверждении Концепции внешней политики страны.

15 февраля во время выступления на правительственном часе в Госдуме министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в обновленной концепции внешней политики России будет сказано в том числе о необходимости ограничить монополию Запада на определение рамок международной жизни.