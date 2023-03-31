Лондон, 31 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Организаторы Уимблдона допустят российских теннисистов к участию в турнире 2023 года в нейтральном статусе и при соблюдении «ряда условий», с таким заявлением выступили в оргкомитете турнира 31 марта.

(сс) marijana1 Теннис

«Условия были разработаны на основе конструктивного диалога с правительством Великобритании и международными теннисными организациями, они соответствуют рекомендациям правительства для спортивных организаций Великобритании», — отметили организаторы, не сообщив других подробностей.

В 2022 году организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским теннисистам участвовать в турнире.

В марте 2023 года британские СМИ со ссылкой на источники в оргкомитете турнира сообщили, что российских теннисистов допустят на Уимблдон при условии их отказа от демонстрации национальной символики, а также от «положительных высказываний» о России. Также предполагалось введение запрета на национальную символику на трибунах.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК рекомендует допускать российских спортсменов к индивидуальным соревнованиям, но исключительно в нейтральном статусе и при условии, что эти спортсмены не выступали в поддержку проведения военной спецоперации России.

В свою очередь глава Ассоциации теннисистов-профессионалов Андреа Гауденци в феврале 2023 года отметил, что, по его мнению, российские теннисисты должны участвовать в соревнованиях и иметь «такие же возможности, как и все остальные» спортсмены.