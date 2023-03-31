Начальника самарского отдела по наркоконтролю поймали с поличным при перевозке мефедрона

Иваново, , 14:30 — REGNUM Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) 30 марта задержали одного из руководителей управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Самарской области, майора Фёдора Черепанова. Автомобиль, в котором находился инспектор и был обнаружен килограмм мефедрона, остановили на территории Ивановской области, сообщили в центре оперативного реагирования МВД России.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вместе с начальником отдела в машине находился предприниматель Максим Зиганшин. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Черепанова отстранили от исполнения служебных обязанностей, проводится служебная проверка «в том числе с отражением роли руководителей вышеуказанного сотрудника».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки кокаина из стран Латинской Америки в Россию. Изъято более 200 килограммов наркотика. Его стоимость на черном рынке составляет более 800 млн рублей.

В январе 2023 года в МВД сообщили, что за минувший год в Москве из незаконного оборота было изъято более тонны наркотиков, что превысило показатели 2021 года почти на 20%. Число привлеченных к уголовной ответственности выросло с 4000 до 4300 человек.