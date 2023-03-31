Москва, , 14:19 — REGNUM Врачей больницы в Коммунарке отстранили от работы с фигуристом Романом Костомаровым. Об этом 31 марта сообщает Telegram-канал Mash.

Роман Костомаров © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Костомарова готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления. Всех врачей больницы в Коммунарке отстранили от работы с ним», — говорится в сообщении.

По данным канала, сейчас по телемедицине немецкие специалисты ведут фигуриста и пытаются стабилизировать его состояние, чтобы перевезти за границу.

Отмечается, что к Костомарову допускается только ограниченный круг лиц, чтобы избежать утечек информации.

Ранее сообщалось, что Костомарова готовят к протезированию, а родственники фигуриста ведут переговоры о его переводе в немецкую клинику, но рассматривают и медучреждения в России.