Тверь, 31 марта, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел сегодня, 31 марта, встречу с председателем сената парламента Республики Зимбабве Мейбл Чиномона и делегацией африканского государства. Обсуждались перспективные направления сотрудничества республики и Верхневолжья. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, участником мероприятия стала сенатор от региона в Совете Федерации РФ Людмила Скаковская.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился встречу с председателем сената парламента Республики Зимбабве Мейбл Чиномона и делегацией африканского государства

«Рады приветствовать на тверской земле делегацию Республики Зимбабве. Более 40 лет назад в Хараре было открыто посольство Советского Союза. С тех пор отношения между нашими странами развиваются по пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, научно-образовательной и других сферах. Предлагаем рассмотреть перспективные направления взаимодействия Тверской области и республики», — сказал Игорь Руденя.

«Этот визит проходит благодаря встрече лидеров наших стран в 2019 году. Совершен ряд обменных поездок, поездка на Петербургский экономический форум и другие мероприятия. Все это свидетельствует о тесном взаимном сотрудничестве и уважении между нашими странами, — отметила Мейбл Чиномона. — Зимбабве славится своей агроэкономикой. Благодаря знакомству с опытом Тверской области, уверены, найдем новые подходы в развитии и оптимизации наших экономических процессов. Для нас важно перенимать лучшие практики у партнеров».

В настоящее время в Зимбабве из России экспортируются удобрения, зерно, полиграфическая и фармацевтическая продукция, механическое оборудование, техника, в том числе медицинская, компьютеры, оптика и другие приборы, бумага и картон, электрические устройства и аппаратура связи. Зимбабве обладает одной из самых протяженных на африканском континенте железнодорожных сетей. В этой связи перспективным Игорь Руденя назвал сотрудничество в сфере экспорта в республику продукции железнодорожного транспортного машиностроения. У тверских предприятий есть опыт поставок современных вагонов в страны Африки, в частности, в Египет.

Среди других потенциальных направлений взаимодействия, которые могут быть реализованы в том числе по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», обозначены аграрный сектор, поставки продукции пищевой промышленности, спецтехники и светотехнического оборудования.

Продукция предприятий Верхневолжья уже востребована на африканском континенте для развития осветительной инфраструктуры и программ городского обустройства. В 2023 году запланирована реализация проекта по свето-музыкальному оформлению моста через реку Сенегал с использованием изделий Лихославльского завода «Светотехника», входящего в состав корпорации «Боос Лайтинг групп».

Кроме того, Игорь Руденя и Мейбл Чиномона обсудили перспективы взаимодействия в сфере образования. Тверская область имеет большой опыт подготовки медиков, инженеров и других специалистов самой высокой квалификации для стран Африки и Азии.

Делегация Республики Зимбабве находится с деловым визитом в Тверской области несколько дней. В программу вошли посещение производственных предприятий — ЗАО «Калининское» и АО «Волжский пекарь», а также культурных объектов Верхневолжья, включая главную достопримечательность — Тверской императорский дворец. 1 апреля запланировано возложение цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату, посещение музеев ржевского края. Ранее, 28 марта, состоялась встреча спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Мейбл Чиномона. По ее итогам подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Советом Федерации и сенатом парламента Республики Зимбабве.