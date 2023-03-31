* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Барселона, Испания, , 14:08 — REGNUM В Барселоне отменили концерт Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и его группы «Ногу свело». Об этом 31 марта сообщил сам Покровский на своей странице в запрещённой соцсети.

Солист группы «Ногу Свело» Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Евгения Новоженина/РИА Новости

«Мы до последнего надеялись, что шоу всё-таки состоится. Чисто формально причины можно назвать организационно техническими. Не формально скажу, что какой-то разбор полётов нам, к сожалению, ещё предстоит», — сказал он.

Концерт должен был пройти в рок-клубе Sala Bóveda в Барселоне, но накануне мероприятия стало известно о его отмене.

Ранее отменили запланированный на 7 июня концерт «Ногу свело» в Санкт-Петербурге. Группа должна была выступить на крыше Roof Place, но после возмущения зрителей из раздела, где размещалась информация о предстоящих выступлениях, пропали афиши этого концерта.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта из-за истечения сроков давности суд прекратил административное производство по делу Покровского, которого обвиняли в дискредитации Вооружённых сил РФ.